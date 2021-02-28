Ндомбеле обвинил Почеттино в своих травмах

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Танги Ндомбеле поделился воспоминаниями от работы с Маурисио Почеттино.

«Это было невероятно сложно. Я даже звонил домой своим друзьям во Франции и говорил, что хочу вернуться. Несомненно, это сыграло свою роль в моих травмах. Моему телу нужно было привыкнуть к такой работе, и это был шок, который с самого начала сыграл свою роль в моих проблемах», — приводит слова Ндомбеле The Guardian.

Ндомбеле выступает за «Тоттенхэм» с 2019 года. Контрактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии хавбек принял участие в 22 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Также на его счет голевая передача в 5 играх в Лиге Европы.