Ндомбеле обвинил Почеттино в своих травмах
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Танги Ндомбеле поделился воспоминаниями от работы с Маурисио Почеттино.
«Это было невероятно сложно. Я даже звонил домой своим друзьям во Франции и говорил, что хочу вернуться. Несомненно, это сыграло свою роль в моих травмах. Моему телу нужно было привыкнуть к такой работе, и это был шок, который с самого начала сыграл свою роль в моих проблемах», — приводит слова Ндомбеле The Guardian.
Ндомбеле выступает за «Тоттенхэм» с 2019 года. Контрактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии хавбек принял участие в 22 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Также на его счет голевая передача в 5 играх в Лиге Европы.
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