Васютин дебютировал за шведский «Юргорден». Его команда победила со счётом 7:0
Российский голкипер Александр Васютин дебютировал за шведский «Юргорден» в матче 2-го тура Кубка Швеции с «Умео». Вратарь провёл на поле всю встречу, его команда разгромила соперника со счётом 7:0.
Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин стал игроком шведского «Юргордена» 11 февраля. Клубы достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.
Васютин — воспитанник «Зенита». Голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего летом 2019 года вернулся в санкт-петербургский клуб. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Васютин ни разу не сыграл за «Зенит».
Голкипер «Зенита» Васютин перешёл в шведский клуб
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