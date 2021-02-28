Васютин дебютировал за шведский «Юргорден». Его команда победила со счётом 7:0

Российский голкипер Александр Васютин дебютировал за шведский «Юргорден» в матче 2-го тура Кубка Швеции с «Умео». Вратарь провёл на поле всю встречу, его команда разгромила соперника со счётом 7:0.

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин стал игроком шведского «Юргордена» 11 февраля. Клубы достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.



Васютин — воспитанник «Зенита». Голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего летом 2019 года вернулся в санкт-петербургский клуб. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Васютин ни разу не сыграл за «Зенит».