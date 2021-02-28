Действующий чемпион Китая «Цзянсу Сунин» прекратил своё существование

Футбольный клуб «Цзянсу Сунин», который является действующим чемпионом китайской Суперлиги, прекратил своё существование. Компания Suning Commerce Group расформировала все принадлежащие себе китайские футбольные клубы, информирует Sky Sports.

Прекратилось существование действующего чемпиона Китая «Цзянсу Сунин», всех его детских и юношеских команд, а также победителя женской Суперлиги 2019 года с аналогичным названием.

Suning Commerce Group специализируется на продаже электроники. В её владении также находится миланский «Интер». Именно на деятельности итальянского клуба хочет сфокусироваться компания, ликвидировав при этом остальные активы в мире футбола.

«Цзянсу Сунин» был основан в 1994 году, а компания Suning Commerce Group выкупила футбольный клуб в 2015 году.