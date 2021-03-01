«Спартак» не намерен обжаловать работу судьи Лапочкина в матче с «Рубином»

В «Спартаке» рассказали, что не станут жаловаться на судейство в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:2). Встречу обслуживал арбитр Сергей Лапочкин.
«Хотелось бы больше последовательности в решениях арбитров. Например, вчера в одном эпизоде на Промесе вообще не свистнули фол, а в очень похожем моменте на нашей половине поля дали жёлтую карточку Зобнину. Тем не менее, клуб не намерен обжаловать работу Лапочкина», — сказал глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, Лапочкин показал футболистам «Спартака» шесть жёлтых карточек, две из которых ещё в первом тайме получил полузащитник Роман Зобнин, оставив свою команду в меньшинстве. У «Рубина» было четыре «горчичника». Два из них в течение 10 минут получил хавбек Оливер Абильгор.
- 1 марта 2021
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