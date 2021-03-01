Евсеев: не разделяю скепсис по поводу перехода Промеса в «Спартак». Квинси стал опытнее

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возвращении нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак». Красно-белые купили 29-летнего футболиста у «Аякса» под занавес зимнего трансферного окна.



«Спартак» на флажке купил Промеса, практически всю зимнюю паузу разговоры шли только об этом. Переговоры были непростыми, но увенчались успехом.



Не разделяю скепсис: для нашего чемпионата Промес статусный игрок, выигрывал для «Спартака» чемпионство. Да, не стал моложе, но стал опытнее. Будет показывать тот футбол, который от него ждут. Он играл у Карреры и в схеме «5-3-2», и в схеме «4-3-3», так что ему несложно действовать и вторым форвардом, и в оттяжке. С «Рубином» «Спартак» играл «4-2-3-1», Промес сыграл слева, на любимой позиции», — написал Евсеев с своей колонке для «Чемпионата».

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