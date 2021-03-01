Евсеев: теперь понятно, почему «Краснодар» легко отпустил Адамова в «Сочи»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о ситуации с вратарями в «Краснодаре».



«У «Краснодара» один из лучших составов в нашем чемпионате. Но у «быков» проблема, типичная для больших клубов. В таких командах очень важно иметь классного второго вратаря, который будет играть мало, но, когда понадобится, отыграет достойно. Сафонов получил травму, и начались проблемы. Но, не случись их, мы бы не узнали про Агкацева. Понятно теперь, почему «Краснодар» легко отпустил Адамова в «Сочи», — написал Евсеев с своей колонке для «Чемпионата».



«Краснодар», набрав 31 очко в 20 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.

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