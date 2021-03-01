Экс-тренер сборной Хорватии Златко Кранчар скончался в возрасте 64 лет

Бывший главный тренер сборной Хорватии Златко Кранчар скончался в возрасте 64 лет, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза (HNS). Специалист умер в Загребе после тяжёлой болезни.



Во время игровой карьеры Кранчар выступал за загребское «Динамо», венский «Рапид» и «Санкт-Пёльтен». С 1997 по 1983 год Кранчар защищал цвета сборной Югославии, а в 1990 году провёл два матча за национальную команду Хорватии.



Кранчар начал тренерскую деятельность в 1991 году, возглавив австрийский «Винерфельд». Позже специалист работал в «Риеке», «Загребе», иранском «Сепахане», катарском «Аль-Ахли», загребском «Динамо», а также возглавлял национальные команды Хорватии и Черногории. Последней командой, которую тренировал Кранчар, была сборная Ирана U23.

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