Паоло Мальдини: у «Милана» есть право выкупа Томори, но цена слишком высока

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением с возможном выкупе прав на защитника Фикайо Томори, арендованного у «Челси».
«Томори – талантливый игрок, а у нас есть право его выкупа, но цена слишком высока. «Милан» в конце сезона примет решение на этот счёт, и мы обязательно всё обсудим с руководством «Челси».
Фикайо стал для нас усилением. У него особенно выделяются такие важные для защитника характеристики, как скорость и интенсивность работы», – приводит слова Мальдини Sky Sports.
Ранее сообщалось, что опция выкупа составляет € 28 млн. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в € 17 млн.
22 января «Милан» объявил об аренде Фикайо Томори. Арендное соглашение с «россонери» рассчитано до конца сезона-2020/2021. 23-летний защитник провёл 4 матча в Серии А, не отметившись результативными действиями.
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