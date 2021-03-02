Анчелотти: попасть в четвёрку сильнейших команд Англии – мечта «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результат встречи 26-го тура чемпионата Англии, в которой его подопечные на выезде обыграли «Саутгемптон» (1:0).
«У нас есть прекрасная возможность попасть в четверку лучших, и мы хотели бы достичь этой цели. Мы должны приложить все усилия к игре в четверг, чтобы попытаться быть там, для нас это реальная возможность. Не имеет значения, как долго мы можем быть там, футболисты «Эвертона» должны просто прочувствовать это.
До конца сезона будет большая борьба, и мы должны быть довольны тем, что можем бороться за эту позицию. Попасть в четвёрку лучших – это наша мечта, мы довольно близки к ней, но сезон длинный. Безусловно, чтобы бороться за самые высокие места, нам нужно улучшить игру в домашних матчах», — приводит слова Анчелотти Goal.
«Эвертон» в 25 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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