Газзаев: говорил с Романцевым, он сильный человек. Наши врачи — молодцы

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о госпитализации легендарного наставника «Спартака» Олега Романцева. Специалист попал в реанимацию с инфарктом и перенёс операцию.



«Я сегодня говорил с Олегом Ивановичем, он себя уже хорошо чувствует. Надеюсь, что в ближайшее время его выпишут из больницы. Хочется поблагодарить наших врачей, они молодцы, своевременно сделали операцию. Обширный инфаркт — это непростая ситуация, но Олег Иванович — сильный человек. Только здоровья хочется пожелать», — цитирует Газзаева Sport24.



Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории.

Олег Романцев госпитализирован. Что об этом известно Собрали главное о состоянии бывшего тренера «Спартака».