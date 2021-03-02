Внучка Олега Романцева рассказала, что происходило с тренером перед госпитализацией

Внучка легендарного тренера «Спартака» Олега Романцева Алина рассказала, что происходило со специалистом перед госпитализацией. Экс-наставник красно-белых перенёс инфаркт и операцию.



«Всё началось вчера, в 6-7 утра. У деда появились резкие боли в районе грудной клетки. Он обычно рано встаёт. В этот раз он приготовил себе завтрак, но поесть не смог. Прилёг. Потом сказал, что вроде всё хорошо, боли отпустили. Я ему сказала, что это как минимум ненормально. Позвонили Василькову (бывшему врачу «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). Он сказал: «С такими вещами не шутят».



Потом появились такие симптомы, как холодный пот, небольшая одышка. Тут уже было без вариантов. Понятно, что нужна скорая. Я вызвала, ребята довольно быстро приехали, минут через 10-15. Померили давление. С ним всё было в норме. Потом сделали кардиограмму. Только раскрылся первый лист, как фельдшер сразу говорит: «У вас инфаркт». Понятно, что в силу возраста какие-то вещи могли быть, но диагноз «инфаркт» стал неожиданностью для всех», — цитирует Алину Sport24.

Олег Романцев госпитализирован. Что об этом известно Собрали главное о состоянии бывшего тренера «Спартака».