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Внучка Олега Романцева рассказала, что происходило с тренером перед госпитализацией

Внучка Олега Романцева рассказала, что происходило с тренером перед госпитализацией
Футбол / РПЛ 0
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Внучка легендарного тренера «Спартака» Олега Романцева Алина рассказала, что происходило со специалистом перед госпитализацией. Экс-наставник красно-белых перенёс инфаркт и операцию.

«Всё началось вчера, в 6-7 утра. У деда появились резкие боли в районе грудной клетки. Он обычно рано встаёт. В этот раз он приготовил себе завтрак, но поесть не смог. Прилёг. Потом сказал, что вроде всё хорошо, боли отпустили. Я ему сказала, что это как минимум ненормально. Позвонили Василькову (бывшему врачу «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). Он сказал: «С такими вещами не шутят».

Потом появились такие симптомы, как холодный пот, небольшая одышка. Тут уже было без вариантов. Понятно, что нужна скорая. Я вызвала, ребята довольно быстро приехали, минут через 10-15. Померили давление. С ним всё было в норме. Потом сделали кардиограмму. Только раскрылся первый лист, как фельдшер сразу говорит: «У вас инфаркт». Понятно, что в силу возраста какие-то вещи могли быть, но диагноз «инфаркт» стал неожиданностью для всех», — цитирует Алину Sport24.

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