Пранделли: президент «Фиорентины» очень зол

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли в преддверии матча 25-го тура итальянской Серии А с «Ромой» рассказал об отношении руководства клуба к неудачам «фиалок» в нынешнем сезоне.
«Президент клуба очень зол, и это правильно. Он верит в этот проект, в эту „Фиорентину“. Мы общаемся с ним, как президент и тренер. Он хочет, чтобы команда делала больше, и мне тоже стоит потрудиться. Он зол, потому что у него большие планы на клуб. Команде необходимо выйти из сложившейся ситуации. У нас играют настоящие профессионалы, они хорошо работают, но нам нужна реакция», — приводит слова Пранделли пресс-служба «Фиорентины».
Матч 25-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома» состоится завтра, 3 марта, во Флоренции. Начало встречи — в 22:45 мск. «Фиорентина» в 24 матчах набрала 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
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