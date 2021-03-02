Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт травмировался на разминке перед матчем со «Специей»
Центральный защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт получил травму на разминке перед матчем 25-го тура итальянской Серии А со «Специей», информирует Sky Sport Italia.
21-летний нидерландец должен был выйти на поле в стартовом составе. Его заменил Джанлука Фработта. Сведений о степени серьезности травмы де Лигта на данный момент нет.
Transfermarkt оценивает Маттейса де Лигта в € 75 млн. За «Ювентус» защитник выступает с июля 2019 года. В нынешнем сезоне нидерландец провёл за «старую синьору» 21 матч во всех турнирах, не отличившись при этом результативными действиями.
Встреча «Ювентуса» и «Специи» проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начался второй тайм, счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч Серии А со «Специей»
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