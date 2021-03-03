«Я не говорил, что место женщины — на кухне». Кобелев — об обвинениях в сексизме

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев недавно заявил, что не общается с женщинами на футбольные темы, так как они слабо разбираются в футболе. После этого телеведущая Мария Орзул обвинила специалиста в «футбольном сексизме». Кобелев ответил на эти обвинения.

«Если кто-то смотрел выпуск программы, то увидит, что там не было слов про кухню, тем более про какие-то феминистские высказывания. Я не оправдываюсь, но не понимаю, чем я взорвал спортивное медиа-пространство.

Я абсолютно нормально отношусь к женскому полу и не против, чтобы девушки работали в спортивных медиа. Поэтому мне без разницы, кто и что сказал. Ради бога! Ну, высказали своё мнение — хорошо.

Я понимаю, что СМИ и журналистам нужен хайп, им выгодно за счёт кого-то подняться и показаться. А учитывая популярность футбола и хоккея, в этих видах спорта это сделать легче. Но мы перестали говорить о самом футболе, а всё больше разбираем какие-то околофутбольные темы. Вот в этом и проблема! У каждого человека есть своё мнение. Я высказал личную точку зрения. Да, считаю, что профессионально разбирать футбол должны мужчины. Вот и всё. А лезть в остальную тягомотину не хочу. Поэтому мне не интересно, что там говорят и пишут в комментариях», — приводит слова Кобелева Sport24.