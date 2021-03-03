Пирло: «Ювентус» намерен бороться с «Интером» до самого конца

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат встречи 25-го тура чемпионата Италии, в которой его подопечные уверенно обыграли «Специю» (3:0).
«Медленное начало игры — это больше физическая усталость, чем психологическая, что может случиться, когда у вас много игр с одной и той же обоймой в распоряжении. Мы пытались контролировать игру, а затем, когда вышли свежие игроки, «Ювентус» стал острее и смог максимально использовать свои шансы.
Было важно продвигаться вперёд из полузащиты и больше атаковать из свободных зон. Мы стремимся создавать ситуации один на один по флангам, а затем забрасывать мяч в штрафную, где у нас есть игроки, которые могут нанести удар. Иногда это вингеры, а иногда — крайние защитники.
Погоня за «Интером»? Разрыв — это лишь те очки, которые нас разделяют. Мы знаем, что это будет долгая погоня, «Интер» играет вместе два года, у них хорошо отработанный подход, а мы только начали в начале пути. Мы по-прежнему намерены бороться до самого конца», — цитирует Пирло Football Italia.
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