Казанский опубликовал стихотворение Губермана после смерти Розанова

Комментатор Денис Казанский отреагировал на уход из жизни своего коллеги Юрия Розанова, опубликовав в «Твиттере» стихотворение поэта Игоря Губермана.
«Сегодня исчез во мраке
Ещё один, с кем не скучно;
В отличие от собаки
Я выл по нему беззвучно», — написал Казанский.
Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии. «Либо помру, либо буду работать», — сказал он в летнем интервью.
Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.
- 3 марта 2021
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