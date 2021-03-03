Казанский опубликовал стихотворение Губермана после смерти Розанова

Комментатор Денис Казанский отреагировал на уход из жизни своего коллеги Юрия Розанова, опубликовав в «Твиттере» стихотворение поэта Игоря Губермана.



«Сегодня исчез во мраке

Ещё один, с кем не скучно;

В отличие от собаки

Я выл по нему беззвучно», — написал Казанский.



Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии. «Либо помру, либо буду работать», — сказал он в летнем интервью.



Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.

«Либо помру, либо буду работать». Не стало известного комментатора Юрия Розанова Через три месяца ему исполнилось бы 60.