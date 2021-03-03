Моуринью: спросите у «Реала», почему за последние два года у Бэйла наблюдался регресс

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о том, сможет ли нападающий «шпор» Гарет Бэйл помочь команде в ближайшем матче с «Фулхэмом».



«Гарет Бэйл определенно будет участвовать в матче с «Фулхэмом». Он либо начнёт встречу с самого начала, либо появится на поле со скамейки запасных. Пока я не могу вам сказать, начнёт ли он игру или выйдет на замену. Позже мы должны принять решение по этому поводу.



Гарет — очень опытный парень, и, конечно, его мнение очень важно. Но хороший настрой, хороший сеанс восстановления — и он будет в форме. Повторяю: скамейка или стартовый состав, но он точно сыграет с «дачниками».



Почему за последние два года в мадридском «Реале» у него был регресс? Спросите их. Может быть, если они ответят вам, вы сможете лучше понять, почему он сейчас у нас. Возможно, именно терпение было главной причиной того, что он достиг того уровня, который демонстрировал в последние две недели», — приводит слова Моуринью Sky Sports.



31-летний валлиец впервые за долгое время вернулся в стартовый состав «Тоттенхэма» и за последние 9 дней сыграл три матча. Британские СМИ сомневаются, сможет ли Бэйл выдержать такой календарь в дальнейшем.



В нынешнем сезоне АПЛ Гарет Бэйл провёл девять матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Аренда валлийца заканчивается в конце сезона-2020/2021. Права на него принадлежат мадридскому «Реалу», контракт с которым действует до 30 июня 2022 года.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 25 встречах 39 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Моуринью: нам не нужен Бэйл пятилетней давности. Тогда он был бы не у нас, а в «Реале»