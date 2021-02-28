Моуринью: нам не нужен Бэйл пятилетней давности. Тогда он был бы не у нас, а в «Реале»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу «шпор» в матче 26-го тура АПЛ с «Бёрнли» (4:0).
«Не думаю, что это было какое-то невероятное представление, но сегодня мы показали нашу решимость. Нам нужен был матч с командой, которая никогда не сдаётся. Именно в подобных встречах наши игроки должны проявлять свои лучшие качества.
До последней минуты нам приходилось защищаться. Сегодня мы сыграли на ноль, потому что мы этого хотели. Это то, чего у нас давно не было.
Все знают, какими качествами обладает Гарет Бэйл. Пока я не могу сказать, что он на 100% вернулся к своей лучшей форме. Нам не нужен Гарет Бейл пятилетней или шестилетней давности. Этого игрока не было бы здесь — он был бы в мадридском „Реале“, — приводит слова португальского специалиста BBC.
Видео победного гола «Тоттенхэма» в матче с «Бёрнли»
«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 25 встречах 39 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли», сыграв 26 матчей, набрал 28 очков и располагается на 15-м месте.
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