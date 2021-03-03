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Перенесший операцию на сердце Романцев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Перенесший операцию на сердце Романцев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
Футбол / РПЛ 0

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев обратился к болельщикам красно-белых.

Напомним, 2 марта утром стало известно о госпитализации Романцева. Впоследствии в «Спартаке» сообщили, что специалист перенёс операцию на сердце.

«Спасибо большое за беспокойство, всем очень благодарен за переживания. Чувствую себя хорошо. Огромное спасибо болельщикам «Спартака», чувствую их поддержку и переживания. Самое главное — не болейте!» — приводит слова Романцева пресс-служба «Спартака».

Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории.

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