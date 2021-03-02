«Мы ещё повоюем». Черчесов поддержал перенесшего операцию на сердце Романцева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов разместил в своём «инстаграме» публикацию, в которой поддержал бывшего наставника национальной команды и московского «Спартака» Олега Романцева, который перенёс операцию на сердце.

«Здоровья вам, Олег Иванович! Мы еще повоюем, не сомневаюсь», — написал Черчесов.

О госпитализации Романцева стало известно сегодня утром, 2 марта. Впоследствии в «Спартаке» сообщили, что специалист перенёс операцию на сердце. Сам Романцев позднее рассказал о самочувствии.

Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории.