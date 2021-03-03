Нурмагомедов рассказал, о чём переживает Роналду

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о разговоре с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду о его сыне и мотивации.

«С Криштиану была дискуссия о том, как черпать мотивацию. Он говорил, что хотел бы, чтоб его сын превзошёл его. Но он переживает, что тот не сможет этого сделать. В его возрасте Криштиану мечтал о том, чтобы у него просто были бутсы. А у его сына сейчас есть всё. Из-за этого Криштиану боится, что у сына не будет голода до побед. На самом деле голод движет человеком. Нужна мотивация, стремление.

Когда Криштиану мне этот пример привёл, не то чтобы был удивлен, вроде бы простые вещи, но мне это понравилось. Я понял, что такой человек никогда не будет довольствоваться одним, двумя, тремя титулами. Думаю, он ещё минимум два-три сезона будет бомбить», — сказал Хабиб в видео, опубликованном на YouTube-канале «КраСава».