Форвард «ПСЖ» Мойзе Кин заразился коронавирусом и может пропустить матч ЛЧ с «Барселоной»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мойзе Кин заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба французского клуба.
Сегодня, 3 марта, итальянский футболист прошёл тестирование на коронавирус. Результат теста оказался положительным. Кин был незамедлительно отправлен на карантин в Париже. Таким образом, форвард может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 с «Барселоной», который состоится 10 марта.
Напомним, первая встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась разгромной победой «ПСЖ» со счётом 4:1.
Кин выступает за «ПСЖ» на правах аренды. Правами на игрока владеет «Эвертон». В нынешнем сезоне Кин принял участие в 18 матчах французской Лиги 1 и забил 11 голов.
Неймар, скорее всего, пропустит ответную встречу «ПСЖ» с «Барселоной» в ЛЧ
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