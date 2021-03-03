«Норвич» обыграл «Брентфорд» в матче лидеров Чемпионшипа

«Норвич Сити» сделал ещё один гигантский шаг к немедленному возвращению в английскую Премьер-лигу, обыграв в домашнем матче 34-го тура Чемпионшипа «Брентфорд» со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 26-й минуте матча — с передачи полузащитника Марио Вранчича отличился вингер «канареек» Эмилиано Буэндия. Примечательно, что это гол позволил 24-летнему аргентинцу набрать 20-е очко по системе «гол+пас» (10+10).
Подопечные Даниэля Фарке одержали шестую победу подряд. «Пчёлы» потерпели четвёртое поражение в последних шести матчах.
«Норвич» в 34 матчах набрал 73 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2020/2021. «Брентфорд» (63) — на втором месте.
Прямую путёвку в АПЛ получают команды, занявшие два первых места в Чемпионшипе. Третья путёвка разыгрывается в плей-офф.
- 3 марта 2021
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