«Норвич» обыграл «Брентфорд» в матче лидеров Чемпионшипа

«Норвич Сити» сделал ещё один гигантский шаг к немедленному возвращению в английскую Премьер-лигу, обыграв в домашнем матче 34-го тура Чемпионшипа «Брентфорд» со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 26-й минуте матча — с передачи полузащитника Марио Вранчича отличился вингер «канареек» Эмилиано Буэндия. Примечательно, что это гол позволил 24-летнему аргентинцу набрать 20-е очко по системе «гол+пас» (10+10).



Подопечные Даниэля Фарке одержали шестую победу подряд. «Пчёлы» потерпели четвёртое поражение в последних шести матчах.



«Норвич» в 34 матчах набрал 73 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2020/2021. «Брентфорд» (63) — на втором месте.



Прямую путёвку в АПЛ получают команды, занявшие два первых места в Чемпионшипе. Третья путёвка разыгрывается в плей-офф.