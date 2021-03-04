Куман прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Севильей» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о победе в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Севильей» со счётом 3:0. Первая встреча завершилась победой «Севильи» со счетом 2:0.
«Мы должны подчеркнуть амбиции команды, мы всегда верил, что можем отыграться. Это менталитет, который мы улучшаем, и как тренер я не могу требовать большего, чем то, что я видел сегодня вечером. Мы боролись до изнеможения, мы заслужили победу, мы были лучше в обеих играх, я очень доволен. Нам повезло на последней минуте, но команда хорошо играла до конца, и считаю, что заслужила победу», — приводит слова Кумана Marca.
Действующим обладателем Кубка является «Валенсия», обыгравшая 25 мая 2019 года в финале «Барселону» со счётом 2:1 на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Розыгрыш Кубка Испании сезона-2019/2020 до сих пор не выявлен из-за коронавируса.
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