Драган Стойкович возглавил сборную Сербии

Бывший игрок «Марселя» и «Црвены Звезды» Драган Стойкович назначен на пост главного тренера сборной Сербии, сообщает пресс-служба национальной команды. 56-летний специалист заключил трёхлетний контракт до конца квалификации к Евро-2024.
В квалификации ЧМ-2022 Сербия оказалась в группе А. Национальная команда сыграет в одной группе с Португалией, Ирландией, Азербайджаном и Люксембургом. Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.
Помимо 10 команд, занявших вторые места на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить три последние европейские страны, которые поедут в Катар.
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