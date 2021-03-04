Спортивный директор «Спартака»: без продажи Кокорина не было бы Промеса

Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о подробностях возвращения в клуб нападающего Квинси Промеса из «Аякса».



«Ту зарплату, что мы сэкономили при отъезде Александра Кокорина в «Фиорентину», практически отдали Промесу. Не могу сказать, что мы понесли какие-то серьёзные издержки. Без продажи Кокорина не было бы Промеса.



Возвращение Квинси — погоня за прошлым? Ни в коем случае. Он позволит нам выстроить команду, которая будет на что-то претендовать в ближайшие два года. Вернули его только поэтому, а не потому, что когда-то он хорошо играл за «Спартак», — сказал Попов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.

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