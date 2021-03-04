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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вошёл в тройку самых дорогих игроков не из топ-5 лиг

Портал Transfermarkt составил список самых дорогостоящих футболистов, не выступающих в топ-5 европейских чемпионатах. Возглавили список два игрока «Аякса»: Давид Нерес (€ 36 млн) и Андре Онана (€ 36 млн). Замкнул тройку лидеров полузащитник ЦСКА Никола Влашич (€ 30 млн).

10 самых дорогостоящих футболистов не из топ-5 лиг по версии Transfermarkt:

Давид Нерес («Аякс») — € 36 млн; Андре Онана («Аякс») — € 36 млн; Никола Влашич (ЦСКА) — € 30 млн; Себастьян Аллер («Аякс) — € 30 млн; Хесус Корона («Порту) — € 30 млн; Алехандро Гримальдо («Бенфика») — € 28 млн; Габриэл Верон («Палмейрас») — € 25 млн; Дарвин Габриэль Нуньес («Бенфика») — € 25 млн; Антони («Аякс») — € 25 млн; Дониелл Мален (ПСВ) — € 25 млн.

Напомним, ранее сам Влашич заявил, что ЦСКА не отпустит его меньше чем € 35 млн.