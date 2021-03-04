Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вошёл в тройку самых дорогих игроков не из топ-5 лиг

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вошёл в тройку самых дорогих игроков не из топ-5 лиг
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Портал Transfermarkt составил список самых дорогостоящих футболистов, не выступающих в топ-5 европейских чемпионатах. Возглавили список два игрока «Аякса»: Давид Нерес (€ 36 млн) и Андре Онана (€ 36 млн). Замкнул тройку лидеров полузащитник ЦСКА Никола Влашич (€ 30 млн).

10 самых дорогостоящих футболистов не из топ-5 лиг по версии Transfermarkt:

  1. Давид Нерес («Аякс») — € 36 млн;
  2. Андре Онана («Аякс») — € 36 млн;
  3. Никола Влашич (ЦСКА) — € 30 млн;
  4. Себастьян Аллер («Аякс) — € 30 млн;
  5. Хесус Корона («Порту) — € 30 млн;
  6. Алехандро Гримальдо («Бенфика») — € 28 млн;
  7. Габриэл Верон («Палмейрас») — € 25 млн;
  8. Дарвин Габриэль Нуньес («Бенфика») — € 25 млн;
  9. Антони («Аякс») — € 25 млн;
  10. Дониелл Мален (ПСВ) — € 25 млн.

Напомним, ранее сам Влашич заявил, что ЦСКА не отпустит его меньше чем € 35 млн.

Никола Влашич: в будущем вижу себя в большом клубе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021