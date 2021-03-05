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Стали известны сроки восстановления Жерара Пике. Он пропустит ответный матч с «ПСЖ»

Стали известны сроки восстановления Жерара Пике. Он пропустит ответный матч с «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Стало известно, сколько пропустит защитник «Барселоны» Жерар Пике, у которого было выявлено растяжение внутренней боковой связки в правом колене.

Как сообщает Marca, восстановление 34-летнего футболиста должно занять от двух до трёх недель. Таким образом, он пропустит матчи с «Осасуной» (26-й тур Примеры, 6 марта), «Пари Сен-Жермен» (ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, 10 марта) и «Уэской» (27-й тур Примеры, 15 марта). Также под вопросом остаётся участие Жерара в игре 28-го тура чемпионата с «Реалом Сосьедад» (21 марта).

Пике получил травму в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Севильей». В первой встрече сине-гранатовые потерпели поражение со счётом 0:2, а в ответной сначала перевели игру в дополнительное время, а затем довели счёт до разгромного и вырвали путёвку в финал — 3:0. В финале каталонцы сыграют с «Атлетиком» из Бильбао.

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