«Не воспринимаю это как шоу». Евсеев поддержал желание Нурмагомедова сыграть за «Спартак»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о желании действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова попробовать себя в футболе, а именно — в составе московского «Спартака».



«Много сейчас говорят о том, что Хабиб Нурмагомедов хочет сыграть за «Спартак». Не воспринимаю это как шоу. Хабиб не шоумен, он борец, боец. Если он готов выйти на поле, не испугавшись, что его уровень окажется недостаточно хорошим по сравнению с профессиональными футболистами, честь ему и хвала. Лично мне было бы интересно увидеть, как спортсмен из другого вида спорта, не игровик, пробует себя в футболе. Пример уже есть — Усэйн Болт проходил сборы с Дортмундом, часть предсезонной подготовки и, кажется, в турне команды по Америке вышел и сыграл.



Хабибу будет непросто — одно дело играть между собой, с борцами, другое — с профессиональными игроками. Но это возможно, я как тренер приветствовал бы такую инициативу в период, когда команда начинает готовиться к сезону. Чтобы спортсмен познакомился с футбольными требованиями в команде. Дать сыграть какое-то время в контрольном матче и уже от этого отталкиваться. Если речь идёт именно о настоящем футболе», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Нурмагомедов: думаю, хотел бы сыграть за «Спартак». Нужно минимум полгода тренировок