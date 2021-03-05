Клюев: Сёмина упрекали в равнодушии к «Казанке», но это несправедливое обвинение

Бывший тренер «Казанки» и молодёжной команды «Локомотива» Денис Клюев рассказал о внимании экс-наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина к этим клубам.



«По серьёзным вопросам я мог связаться с Палычем, но у него хватало дел в первой команде, так что чаще был на связи с его помощниками — они в том числе для того и нужны, чтобы быть связующим звеном со второй командой. Я слышал, Сёмина упрекали в равнодушии к «Казанке», но это несправедливое обвинение. Например, во время пауз на сборные он устраивал мини-турниры между оставшимися игроками основы, «Казанки» и молодежки. Так что имел представление обо всех футболистах», — цитирует Клюева «Матч ТВ».



27 февраля в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» победил ЦСКА со счётом 2:0. Московский ЦСКА в 20 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (31) — на шестом месте.

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