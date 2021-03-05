Сандро Шварц: благодарен игрокам «Динамо» за матч с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о победе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).



«Почему поменяли местами Фомина и Шиманьского? В первом тайме у Шиманьского была жёлтая карточка, а большая опасность исходила с фланга Бериши. У нас получились два абсолютно разных тайма. В первом тайме хорошо шли в прессинг, счёт после первого тайма был заслуженным. Второй тайм сложился не настолько хорошо, как первый. Но команда проявила бойцовский характер. Играть было непросто, но я благодарен своим ребятам — они смогли преодолеть эмоциональный пресс и добиться победы», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Тамбовом». Матч состоится в воскресенье, 7 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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