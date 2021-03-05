Константин Лепёхин: у «Зенита» в России не может быть никаких проблем

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о выступлении клуба из Санкт-Петербурга в Российской Премьер-Лиге.
«Я не думаю, что у «Зенита» могут быть какие-то проблемы в российском чемпионате. Разве что они есть у болельщиков сине-бело-голубых. Да, команда неудачно стартовала в новом году, но всё равно идёт на первом месте и сохраняет отрыв. У нас критикуют «Зенит» за плохую игру и всё остальное, и я это не оспариваю. Наверное, питерский клуб сейчас действительно самый слабый за последние лет десять. Тем не менее, на данный момент это лучшая команда в России. Поэтому те, кто критикуют «Зенит», должны осознавать, что другие клубы ещё хуже.
Игрокам «Зенита» трудно находить мотивацию на внутренний чемпионат. И это касается вообще многих игроков Премьер-Лиги, после того как они подписывают хорошие контракты. В России зарплаты футболистов перегреты по сравнению с топовыми чемпионатами, где помимо так называемой игры в футбол нужно ещё работать и стараться. Наша же Премьер-Лига не мотивирует вообще ни к чему — ни россиян, ни тем более иностранцев», — цитирует Лепёхина «Спорт уик-энд».
- 5 марта 2021
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