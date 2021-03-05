«Челси» считает себя фаворитом в борьбе за Холанда

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд по-прежнему входит в шорт-листы большинства европейских грандов. В списке претендентов на 20-летнего норвежца числится лондонский «Челси», который считает себя фаворитом в борьбе за игрока.
Как утверждает ESPN, «аристократы» уверены, что смогут опередить конкурентов в борьбе за право подписания Холанда, когда откроется трансферное окно. Президент «синих» Роман Абрамович рассматривает Эрлинга как долгосрочное решение на позицию нападающего.
В сезоне-2020/2021 Холанд провёл 17 матчей в чемпионате Германии, забил 17 голов и отдал три голевые передачи. На его счету также пять встреч и восемь забитых голов в Лиге чемпионов УЕФА. Transfermarkt оценивает норвежца в € 110 млн.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Холанд запросил у «Боруссии» новый контракт на сумму в € 90 млн.
- 5 марта 2021
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