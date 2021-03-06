Зидан: надеемся, Бензема будет готов к матчу с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии нападающего Карима Бензема. Напомним, французский футболист получил надрыв приводящей мышцы бедра. Из-за повреждения Бензема пропустил несколько матчей мадридской команды.

«Мы надеемся, что Карим будет готов к матчу с „Атлетико“, но нужно подождать, потому что он не тренировался с командой. Мы оценим его состояние. Сейчас Карим в порядке. Травма Карима оказалась менее серьёзной, чем мы ожидали. Посмотрим, что будет», — приводит слова Зидана AS.

В сезоне-2020/2021 Бензема принял участие в 21 матче испанского чемпионата, в которых забил 12 голов.

Матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» состоится завтра, 7 марта, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 18:15 мск.