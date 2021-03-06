Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зидан: надеемся, Бензема будет готов к матчу с «Атлетико»

Зидан: надеемся, Бензема будет готов к матчу с «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии нападающего Карима Бензема. Напомним, французский футболист получил надрыв приводящей мышцы бедра. Из-за повреждения Бензема пропустил несколько матчей мадридской команды.

«Мы надеемся, что Карим будет готов к матчу с „Атлетико“, но нужно подождать, потому что он не тренировался с командой. Мы оценим его состояние. Сейчас Карим в порядке. Травма Карима оказалась менее серьёзной, чем мы ожидали. Посмотрим, что будет», — приводит слова Зидана AS.

В сезоне-2020/2021 Бензема принял участие в 21 матче испанского чемпионата, в которых забил 12 голов.

Матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» состоится завтра, 7 марта, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 18:15 мск.

Бензема: Майк Тайсон — мой пример для подражания. Мы оба поднялись с самого низа
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021