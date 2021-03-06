Матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022 могут пройти в «пузыре» на территории Европы

ФИФА и КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) обсудят ситуацию с проведением мартовских матчей квалификации чемпионата Мира-2022.
«Мы назначили виртуальную встречу между президентом ФИФА и исполнительным комитетом КОНМЕБОЛ на субботу, 6 марта», — приводит слова представителя КОНМЕБОЛа ESPN.
Ранее тренеры ряда европейских топ-клубов заявили, что не хотят отпускать своих футболистов в национальные команды из-за ограничений по пересечению границ во всем мире, вызванных пандемией коронавируса. Все 10 южноамериканских стран включены в «красный список» запрета на поездки правительства Великобритании. В частности, все прибывающие в Великобританию из стран Южной Америки должны пройти 10-дневный карантин и для футболистов исключений не предусмотрено.
Также Колумбия ограничила авиасообщение с Бразилией. Национальные сборные этих стран должны сыграть друг с другом 26 марта в Колумбии.
Одним из вариантов рассматривается проведение матчей южноамериканского отбора в условиях «пузыря» в одном из европейских городов. По примеру того, как проходили заключительные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы сезона-2019/2020.
- 6 марта 2021
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