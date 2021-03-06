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Матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022 могут пройти в «пузыре» на территории Европы

Матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022 могут пройти в «пузыре» на территории Европы
Футбол / Южная Америка 0
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ФИФА и КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) обсудят ситуацию с проведением мартовских матчей квалификации чемпионата Мира-2022.

«Мы назначили виртуальную встречу между президентом ФИФА и исполнительным комитетом КОНМЕБОЛ на субботу, 6 марта», — приводит слова представителя КОНМЕБОЛа ESPN.

Ранее тренеры ряда европейских топ-клубов заявили, что не хотят отпускать своих футболистов в национальные команды из-за ограничений по пересечению границ во всем мире, вызванных пандемией коронавируса. Все 10 южноамериканских стран включены в «красный список» запрета на поездки правительства Великобритании. В частности, все прибывающие в Великобританию из стран Южной Америки должны пройти 10-дневный карантин и для футболистов исключений не предусмотрено.

Также Колумбия ограничила авиасообщение с Бразилией. Национальные сборные этих стран должны сыграть друг с другом 26 марта в Колумбии.

Одним из вариантов рассматривается проведение матчей южноамериканского отбора в условиях «пузыря» в одном из европейских городов. По примеру того, как проходили заключительные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы сезона-2019/2020.

Футболистов АПЛ обязали отбывать 10-дневный карантин по приезде из-за границы
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