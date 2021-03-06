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Гончаренко: ЦСКА одержал заслуженную победу. 2:0 — очень хороший для нас результат

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

«Победа заслуженная. Очень хорошо оборонялись, не давали сопернику развернуться. 2:0 — это очень хороший для нас результат. Важно было одержать победу после поражения. Надо продолжать путь наверх», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 38-й минуте встречи нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон успешно реализовал пенальти. Этот гол стал для форварда первым в составе московской команды. На 52-й минуте полузащитник «армейцев» Никола Влашич воспользовался передачей Рондона и установил окончательный счёт.

ЦСКА набрал 40 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сократив отставание от лидера – «Зенита» (42). «Ахмат» (26) остался на 11-м месте.