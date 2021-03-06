Катастрофическая ошибка Джаки привела к голу в матче «Бёрнли» — «Арсенал». Видео

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» проходит стартовый матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Арсенал». После первого тайма счёт ничейный — 1:1.



Хозяева сравняли счёт на 39-й минуте матча — полузащитник «канониров» Гранит Джака, находясь с мячом в собственной штрафной, решил через центр перевести мяч на правый фланг, но направил мяч в бедро нападающему бордовых Крису Вуду, от которого тот залетел в ворота.

Видео курьёзного гола Криса Вуда

Лондонский «Арсенал» в 26 матчах набрал 37 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (29) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (65).



В первом круге турнира «Арсенал» проиграл «Бёрнли» со счётом 0:1. Встреча состоялась 13 декабря 2020 года.