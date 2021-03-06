«Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и вышел на первое место в таблице Бундеслиги

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» встретился с «Фрайбургом». Матч прошёл на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершился уверенной победой «быков» со счётом 3:0.

Первый гол «Лейпцига» был забит на 41-й минуте, его автором стал французский полузащитник Кристофер Нкунку. На 64-й минуте норвежский нападающий Александр Сёрлот удвоил преимущество. А на 79-й минуте шведский нападающий Эмиль Форсберг довёл счет до разгромного. Хозяева нанесли 5 ударов, но забить гол престижа так и не смогли.

«Лейпциг» в 24 матчах набрал 53 очков и на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. У мюнхенской «Баварии» 52 очка и матч в запасе. Сегодня, 6 марта, команда Ханс-Дитера Флика дома принимает дортмундскую «Боруссию», игра начнётся в 20:30 мск. «Фрайбург» (34) — на 8-м месте.