Фанаты «Фиорентины» устроили протестную акцию из-за плохих результатов команды

Группа фанатов «Фиорентины» недовольна выступлениями команды в нынешнем сезоне, сообщает La Nazione.
В ходе тренировочного занятия около 150 человек провели протестную акцию, скандируя «Уважайте нашу футболку» и взрывая петарды. Также фанаты повесили баннер: «Сегодня бомбы, а завтра мы не знаем! Осторожнее!»
«Фиорентину» на данный момент возглавляет Чезаре Пранделли. После 25 матчей команда занимает 14-е место, набрав 25 очков.
Напомним, российский нападающий Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Сегодня, 6 марта, стало известно, что Кокорин получил повреждение бедра и не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Пармой». Игрок начал процесс восстановления и в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование.
- 6 марта 2021
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