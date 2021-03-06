Фанаты «Фиорентины» устроили протестную акцию из-за плохих результатов команды

Группа фанатов «Фиорентины» недовольна выступлениями команды в нынешнем сезоне, сообщает La Nazione.

В ходе тренировочного занятия около 150 человек провели протестную акцию, скандируя «Уважайте нашу футболку» и взрывая петарды. Также фанаты повесили баннер: «Сегодня бомбы, а завтра мы не знаем! Осторожнее!»

«Фиорентину» на данный момент возглавляет Чезаре Пранделли. После 25 матчей команда занимает 14-е место, набрав 25 очков.

Напомним, российский нападающий Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Сегодня, 6 марта, стало известно, что Кокорин получил повреждение бедра и не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Пармой». Игрок начал процесс восстановления и в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование.