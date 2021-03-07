Экс-игрок «Локомотива» Жалолиддинов заключил контракт с клубом из Узбекистана

Бывший полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов стал игроком узбекистанской команды «Андижан», сообщает пресс-служба клуба.
«Надеемся, что Жасур порадует болельщиков «Андижана» своей красивой игрой. Желаем Жасуру Жалолиддинову успехов в работе в нашей команде», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Андижана» в «Инстаграме».
Напомним, «Локомотив» подписал Жалолиддинова прошлым летом. Хавбек находился в статусе одного из наиболее талантливых молодых игроков Узбекистана, он даже вошёл в список 60 главных талантов мирового футбола 2002 года рождения по версии The Guardian. Однако шанса заиграть в стане «железнодорожников» он так и не получил — игрока отправили на правах аренды в «Тамбов». 26 января 2021 года «Локомотив» объявил о расторжении контракта с хавбеком.
- 7 марта 2021
-
12:39
-
12:25
-
12:19
-
12:11
-
11:52
-
11:44
-
11:28
-
11:19
-
11:04
-
11:03
-
10:54
-
10:52
-
10:41
-
10:37
-
10:17
-
10:09
-
09:57
-
09:56
-
09:45
-
09:43
-
09:39
-
09:33
-
09:31
-
09:17
-
04:18
-
02:57
-
02:48
-
02:20
-
00:59
-
00:50
-
00:37
-
00:34
-
00:08
- 6 марта 2021
-
23:57
-
23:46