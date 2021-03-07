Экс-игрок «Локомотива» Жалолиддинов заключил контракт с клубом из Узбекистана

Бывший полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов стал игроком узбекистанской команды «Андижан», сообщает пресс-служба клуба.



«Надеемся, что Жасур порадует болельщиков «Андижана» своей красивой игрой. Желаем Жасуру Жалолиддинову успехов в работе в нашей команде», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Андижана» в «Инстаграме».



Напомним, «Локомотив» подписал Жалолиддинова прошлым летом. Хавбек находился в статусе одного из наиболее талантливых молодых игроков Узбекистана, он даже вошёл в список 60 главных талантов мирового футбола 2002 года рождения по версии The Guardian. Однако шанса заиграть в стане «железнодорожников» он так и не получил — игрока отправили на правах аренды в «Тамбов». 26 января 2021 года «Локомотив» объявил о расторжении контракта с хавбеком.

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