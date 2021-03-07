ЦСКА поздравил Адольфо Гайча с дебютным голом за «Беневенто»
Московский ЦСКА поздравил нападающего Адольфо Гайча, выступающего на правах аренды за «Беневенто», с дебютным голом в итальянской Серии А.
Напомним, аргентинец открыл счёт в матче со «Специей» (1:1). На 24-й минуте встречи Бенито Виола отдал поперечную передачу в штрафную, и Гайч вколотил мяч в правый нижний угол.
«Поздравляем Адольфо Гайча с дебютным голом в Серии А!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦСКА в «Твиттере».
Гайч арендован на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.
Адольфо Гайч забил дебютный гол за «Беневенто»
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