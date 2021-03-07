«Спартак» — «Краснодар»: Промес забил первый гол после возвращения

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» нападающий «Спартака» Квинси Промес забил первый гол после возвращения в московский клуб.

На 8-й минуте Ларссон передачей низом нашел свободного Промеса на левом краю чужой штрафной площади. Нидерландец прицельно пробил в касание в дальний угол ворот. Этот гол стал 100-м результативным действием Промеса в составе красно-белых по системе «гол+пас».

Напомним, обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым из Москвы. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».



«Спартак» в 20 матчах набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.