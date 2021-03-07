«Спартак» — «Краснодар»: Соболев открыл счёт на 2-й минуте
Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
На 2-й минуте после подачи с левого фланга атаки «Спартака» от Наиля Умярова в центр чужой штрафной Соболев выпрыгнул выше всех и прицельным ударом головой отправил мяч в угол ворот.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым из Москвы. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».
«Спартак» в 20 матчах набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.
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