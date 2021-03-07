Тренер «Спартака» рассказал, почему Соболева выпустили в основе на матч с «Краснодаром»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель рассказал, почему нападающий Александр Соболев в свой день рождения вышел в стартовом составе на матч с «Краснодаром».

«О дне рождения Соболева я не знал до сегодняшнего утра, пришёл Саша на завтрак и все спели ему «с днём рождения». Мы всегда готовимся, анализируя, кто как работает на тренировках, и изучая соперника. Сегодня с линией атаки мы угадали, но никогда нельзя знать наверняка. После матча с «Рубином» я говорил, что у Соболева был момент, когда он не попал с двух метров. Всё зависит от случая. А подготовка к играм всегда идёт по одному сценарию», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.