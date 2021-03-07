Федун: над фотошопом с прошлого матча смеялся, но это творчество мне не зашло

Владелец «Спартака» Леонид Федун вспомнил о недавней ситуации с фотошопом в эпизоде с попаданием мяча в руку Виктору Мозесу в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).
«Если бы нам сегодня опять удалили игрока, или поставили пенальти, который требует фотошопа, то было бы уже все равно с кем играть. Сегодня играли в полном составе, футбол же состоит из нюансов. Над фотошопом смеялся, как и все мы. Я не понимаю, как судят определённые эпизоды, но не буду это комментировать, так как член исполкома, а вот фотошоп могу. Это творчество мне не зашло», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, в начале встречи с «Динамо» в ворота красно-белых был назначен спорный пенальти после того, как мяч коснулся руки полузащитника Виктора Мозеса. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) позднее одобрила решение судьи, после чего РФС предоставил материалы по эпизоду. Фанаты «Спартака» заподозрили, что на фотографии мяч был перемещён на другое место с помощью монтажа, чтобы игра рукой не вызывала вопросов.
- 7 марта 2021
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