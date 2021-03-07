Айртон: победа в матче с «Краснодаром» придала сил в гонке за титулом

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал победу в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1) и рассказал о дальнейших планах красно-белых.
«Вне зависимости от выбранной схемы задача у нас всегда выигрывать. Схема зависит от тренера, мы всегда готовы выполнять задачи. Перед каждой игрой изучаем ошибки, стараемся их исправлять.
Давление в этот непростой период было. Когда что-то не получается, работаешь ещё больше. Сегодняшняя победа придала сил, чтобы продолжить гонку за титулом.
Готовимся всегда, чтобы побеждать. «Краснодар» — очень хорошая команда. Рады, что удалось дважды их обыграть, надо готовиться к следующему матчу.
Непростой был момент, когда я упал в штрафной. Уже готовился нанести удар. Судья увидел, что нарушения не было, надо просто продолжать играть и ждать следующего момента для атаки. Мы никогда не отказывались от стремлений и задач. Думать о ЦСКА пока рано, готовимся к следующему сопернику», — передаёт слова Айртона корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 7 марта 2021
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