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Жоан Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» после избрания на пост президента клуба

Жоан Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» после избрания на пост президента клуба
Футбол / Испания 0
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с обращением к болельщикам команды после победы на выборах.

«Я прошу всех болельщиков «Барселоны» не думать о том, что клуб должен сделать для вас. Вместо этого вы можете подумать о том, что вы можете для него сделать. Вы можете любить его, любить больше, чем когда-либо.

Мы будем работать с максимальной ответственностью, оптимизмом, позитивом, скромностью, благородством и вдохновением, чтобы достичь целей, которые обозначили для себя. Наша семья преодолеет трудности и добьётся успеха», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Напомним, в качестве кандидатов в президенты «Барселоны» были также утверждены Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом первый назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».

Лапорта ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в «Барселоне»
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