Жоан Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» после избрания на пост президента клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с обращением к болельщикам команды после победы на выборах.



«Я прошу всех болельщиков «Барселоны» не думать о том, что клуб должен сделать для вас. Вместо этого вы можете подумать о том, что вы можете для него сделать. Вы можете любить его, любить больше, чем когда-либо.



Мы будем работать с максимальной ответственностью, оптимизмом, позитивом, скромностью, благородством и вдохновением, чтобы достичь целей, которые обозначили для себя. Наша семья преодолеет трудности и добьётся успеха», — приводит слова Лапорты Sport.es.



Напомним, в качестве кандидатов в президенты «Барселоны» были также утверждены Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом первый назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».

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