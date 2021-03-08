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Матч «Рубин» — «Зенит» пройдёт без офсайдных линий VAR из-за несоблюдения регламента

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдёт без офсайдных линий VAR из-за несоблюдения регламента
Футбол / РПЛ 0
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Матч 21-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Зенит» пройдёт без использования офсайдных линий VAR, сообщает пресс-служба РФС.

«Матч 21-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» – «Зенит» пройдёт без использования офсайдных линий VAR по причине несоблюдения службами стадиона регламента VAR. Ожидается, что основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном на странице РФС в «Твиттере».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

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