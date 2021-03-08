Дюпин: во время пенальти от Дзюбы стоял по удару, не гадал. Нам повезло

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1. Главным героем матча стал голкипер «Рубина» Юрий Дюпин, отразивший удар с пенальти от Артёма Дзюбы на 90+8-й минуте. Вратарь прокомментировал результат матча и свои действия.
«Это обычные трудовые будни, ничего специфического (смеётся). Конечно, повезло нам — забили и ещё этот пенальти на последней минуте. Много эмоций. Если честно, даже слов сейчас не могу подобрать. Столкнулся там, и до сих пор виски болят.
Пенальти Дзюбы? Просто стоял по удару. Может, он не так сильно пробил, и мне было легко зафиксировать мяч. А так старался стоять по удару, не гадать.
Наверное, впервые у нас было столько эмоций в календарном матче. Что в раздевалке творится? Пацаны радуются, праздник, три очка. Сейчас пойдём девушек и жён поздравлять. Всё хорошо, все довольны, хорошее настроение», — сказал Дюпин в эфире «Матч ТВ».
- 8 марта 2021
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