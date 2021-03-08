Кавани близок к переходу в «Боку Хуниорс»

Уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани близок к переходу в аргентинский «Бока Хуниорс», сообщает Mundo Deportivo.

34-летний футболист может присоединиться к «Боке» после окончания сезона. Кавани согласился на снижение зарплаты ради перехода в аргентинский клуб. «Бока» предлагает Кавани контракт на три года.

В случае если «Манчестер Юнайтед» не продлит соглашение с Кавани, клуб должен будет заплатить футболисту € 2 млн компенсации. Однако, как сообщал ESPN, это произойдёт, только если инициатором прекращения трудовых отношений будет клуб.



Кавани перешёл в «МЮ» в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего игрока шесть голов и две результативные передачи в 18 матчах АПЛ.