Кавани близок к переходу в «Боку Хуниорс»
Уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани близок к переходу в аргентинский «Бока Хуниорс», сообщает Mundo Deportivo.
34-летний футболист может присоединиться к «Боке» после окончания сезона. Кавани согласился на снижение зарплаты ради перехода в аргентинский клуб. «Бока» предлагает Кавани контракт на три года.
В случае если «Манчестер Юнайтед» не продлит соглашение с Кавани, клуб должен будет заплатить футболисту € 2 млн компенсации. Однако, как сообщал ESPN, это произойдёт, только если инициатором прекращения трудовых отношений будет клуб.
Кавани перешёл в «МЮ» в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего игрока шесть голов и две результативные передачи в 18 матчах АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» заплатит Кавани € 2 млн, если не продлит с ним контракт
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